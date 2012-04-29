Российский шифер остается под антидемпингом

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№78 от 28 апреля т.г.).

Согласно сообщению, 26 апреля т.г. комиссия рассмотрела требование ассоциации «Украинское Хризотиловое объединение» относительно пересмотра антидемпинговых мер по импорту листов асбестоцементных гофрированных (шифера) российского происхождения в связи с окончанием срока их применения.

Комиссия приняла решение о пересмотре антидемпинговых мер и продлила действие окончательных антидемпинговых мер, которые применялись по решению комиссии от 20 апреля 2007 года.

В сообщении также указывается, что в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения Минэкономразвития должно зарегистрировать заинтересованные в пересмотре антидемпинговых мер стороны, рассмотреть их требования о проведении слушаний, а на протяжении 60 дней — рассмотреть письменные комментарии и информацию о данном пересмотре.