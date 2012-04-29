На 15 лет осужден один из преступных лидеров 90-х

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Прилукский межрайонный суд вынес приговор человеку, который в 1995 году был активным членом банды в Прилуках и принимал участие в расстреле представителей преступной группы из Пирятина Полтавской области. Тогда были убиты четыре человека.

Злоумышленник 16 лет скрывался от правосудия, пока не был задержан сотрудниками милиции в одной из западных областей Украины.

Один из членов банды, который был задержан раньше, уже отбыл наказание и проходил по делу в качестве свидетеля.