Американский бизнесмен жалуется на произвол украинского следователя

В жалобе, копия которой передана корреспонденту УНИАН, речь идет о том, что адвокату Игорю Солимчуку запретили присутствовать на допросе в Ровенском райотделе милиции, когда И.Калихмана в конце апреля вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после обращения украинских партнеров инвестора.

Партнеры не соглашались с потерей гостиничного комплекса «Лана» недалеко от Ровно, который из-за долгов, согласно решению суда, перешел к И.Калихману.

«Когда я со своим защитником прибыл в райотдел УМВД Украины в области, следователь Трубка В.В. сообщил нам, что он отстраняет моего защитника – адвоката И.М.Солимчука от участия в деле. Таким образом, я был лишен надлежащей правовой защиты, которая имеет для меня огромное значение, поскольку я не являюсь гражданином Украины, а следовательно - не знаком с нормами УПК Украины и не могу в полной мере защитить свои права и интересы самостоятельно, без правовой помощи», - говорится в жалобе И.Калихмана.

И.Солимчук объясняет, что следователь должен был вынести мотивированное постановление об отстранении адвоката от участия в деле, однако не сделал этого, а просто «своевольно не допустил защитника».

«Согласно статье 59 Конституции Украины, каждый имеет право на правовую помощь и является свободным в выборе защитника своих прав. Отмечу, что понятие «каждый» охватывает всех без исключения лиц – граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся на территории Украины. Считаю, что следователь без каких-либо правовых оснований лишил гражданина США Исаака Калихмана права на правовую помощь, которое гарантируется Конституцией Украины, чем грубо нарушил нормы материального и процессуального права», - заявил И.Солимчук.

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Как сообщал УНИАН, ровенские милиционеры 27 марта приехали с обыском в гостиничный комплекс "Лана" в с. Белая Криница Ровенского района. И.Калихмана полтора часа держали в милицейском автомобиле и освободили лишь после того, как его жена позвонила из США в американское Посольство в Украине. Впоследствии милиционеры подали судебный иск, в котором обвинили И.Калихмана в злостном неповиновении. Однако Ровенский районный суд не удовлетворил этот иск.