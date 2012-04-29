"Пологовский маньяк" снова попал под суд за убийство

Т. в течение 1984-2005 гг. совершил 55 особо тяжких преступлений (убийств, покушений на убийства, изнасилований и покушений на изнасилование) на территории Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что указанное лицо в сентябре 2004 года совершило в городе Пологи Запорожской области убийство, в сочетании с изнасилованием, несовершеннолетней С. Однако в результате совершения работниками правоохранительных органов Запорожской области служебных преступлений к уголовной ответственности был незаконно привлечен и осужден гражданин Д., который отбыл в местах лишения свободы семь с половиной лет. Благодаря принятым Генеральной прокуратурой Украины мерам незаконный приговор в отношении Д. отменен и он освобожден из-под стражи.

27 апреля 2012 г. уголовное дело по обвинению Т. в совершении убийства несовершеннолетней С. по пп.10,13 ч.2 ст.115, ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение других преступлений Т. раньше осужден к пожизненному лишению свободы, говорится в сообщении.

В отношении работников правоохранительных органов Запорожской области, которые совершили противоправные действия по отношению к гражданину Д., Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело. Расследование по нему продолжается.