В Ровно почтили память жертв акции «Висла»

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия прошли в центре города, у памятного знака жертвам трагического переселения украинцев с земель, ныне входящих в состав Польши.

Представители местной власти и общественности почтили память жертв депортаций минутой молчания, возложили венки и цветы к подножию памятного знака.

Ораторы отмечали, что акция «Висла», начавшаяся 28 апреля 1947 года, была завершающим этапом преступления против украинского народа со стороны коммунистических режимов Польши и Советского Союза, которые путем террора и репрессий изгнали украинцев из земель, на которых они проживали. Отмечалось, что в настоящее время важно не забывать этой трагедии, напоминать о ней молодому поколению украинцев, формируя таким образом историческую память народа.

Справка УНИАН. Согласно договоренностями между Польским Комитетом Национального освобождения и правительством УССР о взаимном обмене населением приграничных территорий, по данным польских источников, на протяжении октября 1944 и августа 1946 гг. в в советскую Украину были выселены свыше 482 тысяч лиц. Переселение, которое должно было проводиться добровольно, по свидетельству историков и его участников, превратилось в насильственную акцию с применением военной силы. Впоследствии те украинцы, которые уклонились от вывоза или находились под защитой Украинской Повстанческой Армии (преимущественно из юго-восточных районов Польши) были депортированы с помощью советских, польских и чешских армейских подразделений во время преступной акции «Висла», начавшейся 28 апреля 1947 года. Ее жертвами стали почти 150 тысяч украинцев, которые были рассеяны по северным и западным регионам Польши, а несколько тысяч из них стали узниками польского концлагеря в Явожно.