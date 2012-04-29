Работник фирмы, недовольный зарплатой, организовал нападение на офис

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 5 апреля около 22.00 в дежурную часть Зализнычного райотдела милиции Львова от бухгалтера одного из частных предприятий поступило сообщение о разбойном нападении. Женщина сообщила, что трое неизвестных в масках, угрожая применениям силы, похитили из офиса 100 тыс. грн и бухгалтерские документы.

Как выяснили правоохранители, по окончании рабочего дня бухгалтер находилась в офисе одна. Неизвестные ворвались в кабинет и связали женщину. Забрав деньги и документацию, злоумышленники скрылись. Впоследствии женщина, освободившись от веревок, позвонила по телефону в милицию.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, после совершения нападения мужчины на протяжении месяца звонили по телефону владельцу частного предприятия и требовали у него 50 тыс. евро за возвращение похищенных документов. По словам С.Зюбаненко, злоумышленники „ошибочно считали, что похищенная документация представляет какую-то ценность”.

«В результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали трех лиц: 24-летнего и 29-летнего львовян и 23-летнего уроженца Волынской области. На данный момент все находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по признакам статьи 187 Уголовного кодекса (разбой). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства», - отметил С.Зюбаненко.