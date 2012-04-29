Колесников задекларировал 166 млн грн дохода

Согласно его декларации о доходах за 2011 год, размещенной в газете «Урядовый курьер» (№78 от 28 апреля т.г.), в структуре дохода Б.Колесникова заработная плата составила 340,63 тыс. грн, авторское вознаграждение и доходы от реализации прав интеллектуальной собственности - 151,974 млн грн, дивиденды и проценты - 14,123 млн грн.

Общая сумма дохода семьи Б.Колесникова (жена и дочь) составила 3,577 млн грн, в том числе: заработная плата - 151,153 тыс. грн, дивиденды и проценты - 3,426 млн грн.

На счетах Б.Колесникова в банке и других финучреждениях находится 141,878 млн грн, в том числе вложенных в 2011 году - 14,873 млн грн; на счетах членов его семьи - 52,309 млн грн.

Кроме того, Б.Колесников владеет ценными бумагами номинальной стоимостью 13,506 млн грн, члены его семьи - 13,506 млн грн.

Взносы Б.Колесникова в уставные капиталы предприятий составляют 3,152 млн грн, взносы членов его семьи - 3,152 млн грн.

В собственности, аренде или на других условиях использования у Б.Колесникова находится жилой дом общей площадью 5,581 тыс. кв. м., земельные участки площадью 45,6 тыс. кв. м и 4,448 тыс. кв. м. У членов его семьи - квартира площадью 227,3 кв. м, жилой дом площадью 421 кв. м, земельные участки площадью 2,297 тыс. кв. м. и 60 кв. м, а также два гаража площадью 56 кв. м и 30,6 кв. м.

В графе «Ведомости о транспортных средствах» значится, что в собственности, аренде или на других условиях использования у вице-премьер-министра - министра инфраструктуры находятся легковые автомобили Bentley Mulsanne 2010 года выпуска, Bentley Continental Flying Spur 2009 года выпуска и прогулочный катер С 43 2010 года выпуска длиной 12,9 м. Члены его семьи владеют автомобилем Mercedes-Benz 2010 года выпуска.