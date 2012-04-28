В Стамбуле открылся Музей невинности по проекту Орхана Памука

Как передает Reuters , в музее собраны вещи, которые писатель собирал на протяжении нескольких десятилетий, большую часть из них он приобрел в антикварных лавках Стамбула.

Открыть музей старинных вещей, которые бы рассказывали о реальности прошлого, О.Памук задумал более 15 лет назад. После этого у него родилась идея создать роман «Музей невинности», на страницах которого бы описывались истории, навеянные купленными на барахолках и блошиных рынках вещах.

О.Памук рассказал, что его музей не величественный – экспозиция посвящена повседневной жизни обычных людей с 1950 по 2000 годы. Ранее писатель говорил, что планирует в музее также выставить свои картины: в юности он хотел стать художником.

Музей планировалось открыть еще в 2008 году, однако его создание постоянно откладывалось. Последние годы О.Памук, которого в 2011 году признали виновным в оскорблении турецкого народа (писатель в одном из интервью заявил, что в Турции были убиты миллион армян), живет в Гоа.

Над проектом музея он работал совместно с группой архитекторов, художников и дизайнеров. Сколько средств потрачено на реализацию музея, неизвестно, но писатель признался, что денег, которые присуждаются за Нобелевскую премию (около миллиона евро), на музей не хватило.

Нобелевская премия по литературе была присуждена литератору в 2006 году со следующей формулировкой – писателю, «который в поисках меланхолической души родного города нашел новые знаки для обозначения столкновения и переплетения культур».

О.Памук стал первым турецким писателем, удостоившимся этой премии. «Музей невинности» был издан в 2008 году, в 2009-м роман был переведен на русский язык.