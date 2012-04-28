В днепропетровских больницах остается 18 пострадавших от терактов

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

Среди госпитализированных - 8 подростков.

По данным ОГА, состояние одиннадцати пострадавших - легкой степени тяжести, четырех – средней степени тяжести и трое находятся в тяжелом состоянии.

«Остальные 12 пострадавших от взрывов из общего количества 30 получили незначительные повреждения и не нуждаются в амбулаторном наблюдении», - отмечается в сообщении.

Также Управление прессы и информации в своем сообщении цитирует слова губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула: «Я хочу отметить высокую гражданскую ответственность жителей Днепропетровска, которые стали очевидцами этой трагедии и помогали пострадавшим. Порядок и контроль в городе обеспечен, работает «горячая» телефонная линия, жители понимают ситуацию и инициативно оказывают помощь правоохранительным органам».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 человека.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.