В днепропетровских больницах остается 18 пострадавших от терактов
По состоянию на вечер субботы на стационарном лечении находятся 18 пострадавших от взрывов в Днепропетровске 27 апреля.
|Всего от взрывов пострадало 30 человек
Среди госпитализированных - 8 подростков.
По данным ОГА, состояние одиннадцати пострадавших - легкой степени тяжести, четырех – средней степени тяжести и трое находятся в тяжелом состоянии.
«Остальные 12 пострадавших от взрывов из общего количества 30 получили незначительные повреждения и не нуждаются в амбулаторном наблюдении», - отмечается в сообщении.
Также Управление прессы и информации в своем сообщении цитирует слова губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула: «Я хочу отметить высокую гражданскую ответственность жителей Днепропетровска, которые стали очевидцами этой трагедии и помогали пострадавшим. Порядок и контроль в городе обеспечен, работает «горячая» телефонная линия, жители понимают ситуацию и инициативно оказывают помощь правоохранительным органам».
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 человека.
По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которое расследует СБУ.