Вакарчук перенес свой концерт в Днепропетровске из-за терактов

20:09, 28 апреля 2012
Общество
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Святослав Вакарчук перенес концерт сольного проекта «Брюссель» в Днепропетровске.

Вакарчук

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе музыканта.

Причиной отмены концерта стало то, что власть запретила проведение массовых мероприятий в Днепропетровске в период с 27 апреля по 2 мая.

Концерт «Брюссель» состоится 19 мая вместо 29 апреля. Все билеты действительны, сообщают в пресс-службе.

 

 

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