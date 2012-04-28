Вакарчук перенес свой концерт в Днепропетровске из-за терактов
20:09, 28 апреля 2012Общество
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Святослав Вакарчук перенес концерт сольного проекта «Брюссель» в Днепропетровске.
|Вакарчук перенес концерт на май
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе музыканта.
Причиной отмены концерта стало то, что власть запретила проведение массовых мероприятий в Днепропетровске в период с 27 апреля по 2 мая.
Концерт «Брюссель» состоится 19 мая вместо 29 апреля. Все билеты действительны, сообщают в пресс-службе.
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