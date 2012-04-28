Вакарчук перенес свой концерт в Днепропетровске из-за терактов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе музыканта.

Причиной отмены концерта стало то, что власть запретила проведение массовых мероприятий в Днепропетровске в период с 27 апреля по 2 мая.

Концерт «Брюссель» состоится 19 мая вместо 29 апреля. Все билеты действительны, сообщают в пресс-службе.