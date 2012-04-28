Немецкая пресса использовала взрывы в Днепре для очередных нападок на Украину

Об этом сообщает Немецкая волна, сделав обзор немецких СМИ.

Так, например, Westdeutsche Allgemeine Zeitung пишет:

«Это - Украина, где за какие-то шесть недель должно состояться прекрасное, блестящее большое футбольное событие. Это страна, где власть необоснованно преследует свою предшественницу, сажает за решетку, и, похоже, позволяет себе ее избивать. Страна, чье правительство, очевидно, не в состоянии обеспечить общественную безопасность.

Такие же как в эту пятницу взрывы были и в прошлом году. В этот раз тоже никто не знает, кто за ними стоит. Ясно одно: фанаты, которые захотят поехать на матчи "Евро-2012" в Украину, не смогут сделать этого без страха».

В свою очередь другое немецкое издание Flensburger Tagesblatt напрямую советует немецким болельщикам не ехать в Украину.

«Бомбовый террор в Днепропетровске однозначно свидетельствует - ситуация в Украине угрожает выйти из-под контроля. В Киеве уже спекулируют, введет президент Янукович чрезвычайное положение. Если в течение следующих дней не будет решающих изменений, то европейское футбольное первенство в июне предстает перед серьезной угрозой. Сейчас нельзя одном фанату советовать ехать на игры в Украине. Так что у УЕФА еще есть время при содействии политиков разработать план В, чтобы в случае необходимости можно было нажать на тормоза», - отмечает Flensburger Tagesblatt.

Издание Rheinische Post вообще назвало решение проводить "Евро-2012" ошибкой. Правда, акцентируя внимание не на взрывах, а на политике.

«В торжественных речах спортивных функционеров права человека играют большую роль. Во время раздачи международных мероприятий это не так. Там решения определяются экономическими соображениями. Только два примера: в 1978 году чемпионат мира по футболу состоялся в Аргентине, хотя там царила кровавая военная диктатура. В 2008-м году китайский режим смог насладиться олимпийским глянцем, хотя перед этим применил силу к тибетцам. Поэтому никого не должно удивлять, что УЕФА половину чемпионата Европы по футболу проводит в Украине. В действительности УЕФА говорилось и говорится о том, чтобы открыть на востоке континента новые рынки для продукта - футбола. Поэтому еще при выборе УЕФА закрыло глаза на всеобъемлющую коррупцию в стране, на власть политических кланов и нерешенные логистические проблемы. Решение проводить "Евро-2012" в Украине было ошибкой. Со вчерашнего об этом знают уже немножко больше людей», - пишет Rheinische Post.