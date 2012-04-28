В Украину доставили еще два скоростных поезда Hyundai
Одесский морской торговый порт принял балкер FM PROSPERITY, который доставил в Украину третью партию электропоездов Hyundai - два поезда в девятивагонной комплектации.
|Поезда Hyundai привезли в Одессу, фото zthata.com.ua
Выгрузку поездов производят специалисты стивидорной компании «Олимпэкс Купе Интернейшнл»,
Напомним, первая партия электропоездов Hyundai прибыла в Одессу в середине марта, вторая - в начале апреля.
Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.
Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.
Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.
Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.