Возле пиццерии расстреляли бизнесмена

На месте преступления побывали начальник УМВД Украины в Николаевской области полковник милиции Валентин Парсенюк, заместитель прокурора Николаевской области Валерий Котков.

Как говорится в официальном сообщении Сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области, «27 апреля 2012 года в 9:30 в дежурную часть УМВД Украины в Николаевской области поступило сообщение о том, что в Центральном районе г. Николаева с применением огнестрельного оружия было совершено нападение на местного предпринимателя 1980 г.р. Нападение было совершено в тот момент, когда мужчина заходил в здание пиццерии, в котором проводились ремонтные работы. Пострадавший получил несколько пулевых ранений в область спины, от которых скончался по дороге в больницу».

Как сообщают местные средства массовой информации, позже в городе был объявлен план-перехват «Сирена», в результате которого в Заводском районе г. Николаева по переулку Промышленному, 2, был найден автомобиль «ВАЗ-2115» серебристо-серого цвета без номерных знаков, на котором, по предварительным данным, передвигались преступники.

Правоохранители обратились с просьбой к гражданам сообщить любую информацию о нападавших.

На сайте прокуратуры Николаевской области размещено официальное сообщение о происшествии. В нем сказано, что следственным отделом Центрального РОВД НГУ УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Прокуратура области взяла на контроль ход его расследования.

В сообщении прокуратуры сказано: «Пострадавший – житель г. Николаева, 1980 года рождения, неработающий, женат».

Как сообщает сайт «Преступности. НЕТ», «ранее николаевская милиция сообщила, что пострадавшим оказался местный предприниматель, николаевский бизнесмен Анатолий Баталов».

Как уточняет сайт, Анатолий Баталов занимался строительным бизнесом, торговлей, а кроме того, хорошо известен в николаевском криминальном мире под кличкой «Тоха».

В данный момент проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и установление всех обстоятельств дела.