Еще одну мину ищут возле цирка

Милиция проверяет информацию о возможном минировании на прилегающей к проспекту Победы улице в центре Киева, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным пресс-службы, в милицию поступило анонимное сообщение о подозрительном предмете вблизи проспекта Победы, неподалеку от здания цирка.

«Выехала взрыво-техническая группа, она сейчас работает на месте», - сообщила сотрудник пресс-службы.

Напомним, 27 апреля днем в Днепропетровске, по данным МЧС и МВД Украины, произошли четыре взрыва в разных местах, пострадали 29 человек. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "террористический акт", правоохранители усилили охрану города и проверяют общественные места, привлечены внутренние войска. Также усилена охрана во всех областных центрах по Украине и в Киеве. По 2 мая в Днепропетровске запрещены массовые мероприятия.

Как сообщал УНИАН, по данным киевской милиции, в пятницу вечером уже было одно ложное сообщение о минировании на Майдане Незалежности - мужчина сообщил журналистам, что у него в пакете находится взрывное устройство. Однако эта информация не подтвердилась.