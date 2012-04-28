На Майдане в Киеве тоже искали взрывчатку

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, 27 апреля около 21.00 на Майдане Незалежности к работникам телеканала «Аль-Джазира», которые вели прямое включение, обратился мужчина и сообщил, что у него в пакете находится взрывное устройство. Журналисты сообщили об этом ближайшему работнику милиции. На место немедленно прибыли взрыво-техническая и следственно-оперативная группы.

Осмотрев пакет, в котором, по утверждению мужчины, находилось взрывное устройство, работники милиции обнаружили кипятильник и электронную игрушку.

На вопрос, зачем мужчина сделал заведомо ложное сообщение о взрывном устройстве, тот исчерпывающего ответа предоставить не смог.

Это событие зарегистрировано согласно действующему законодательству, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Предварительно действия мужчины квалифицируются как заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За подобный поступок предусмотрено уголовное наказание до пяти лет лишения свободы, отметили в столичной милиции.

Кроме того, в ОСО отметили, что работники телеканала «Аль-Джазира» на предложение немедленно покинуть установленный безопасный периметр и дать возможность работникам милиции осмотреть подозрительный предмет, ответили отказом, мотивируя это тем, что им нужно закончить съемку, и вскоре оставили место, поблагодарив работников милиции за понимание. При этом взрыво-техническая группа вынуждена была ждать ухода журналистов, чтобы начать срочную работу на Майдане Незалежности, отметили в милиции.

В связи с этим столичная милиция обращается к гражданам и к работникам средств массовой информации с просьбой беспрекословно выполнять требования работников милиции, не мешать исполнять свои служебные обязанности, не нарушать безопасный периметр огражденной специальной лентой территории.