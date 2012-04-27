За драку в ночном клубе переаттестуют всю львовскую милицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом проинформировал во время заседания Информационного совета начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

«Министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко уже направлено ходатайство о проведении в ГУ МВД Украины во Львовской области внеочередной аттестации всего личного состава, а это почти 8 тысяч работников», - сказал А.Рудяк.

По его словам, на милицейских руководителей и кадровиков в связи с внеочередной аттестацией возлагается важная задача, ведь это большой объем работы. Поэтому в состав аттестационных комиссий также предлагается включить представителей общественных организаций и журналистов.

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Как сообщал УНИАН, 21 апреля около 5.00 часов работники Управления Государственной охраны во Львовской области в развлекательном заведении во Львове избивали двух посетителей. О происшествии начальнику ГУ МВД во Львовской области А.Рудяку сообщили журналисты, которые пришли к нему на личный прием 25 апреля.

На основании собранных материалов проверки прокурор области принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении шести работников УГО при ГУ МВД Украины во Львовской области за избиение граждан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием).