Кабмин одобрил Программу развития электросетей до 2011 года

Кабинет Министров Украины одобрил Программу развития электрических сетей напряжением 35 –110 кВ и объем реконструкции сетей напряжением 0,4 – 10 кВ на период 2007 – 2011 гг.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 5 сентября №727 обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, Кабмин разрешил Минтопэнерго вносить изменения в программу.

Кроме того, Минтопэнерго совместно с Минфином, Минэкономики, Минприроды и Национальной комиссией регулирования электроэнергетики поручено определить источники финансирования программы с учетом возможности привлечения средств государственного и местных бюджетов, энергоснабжающих компаний, а также с учетом механизмов, предусмотренных Киотским протоколом к рамковой конвенции ООН о смене климата.

Как уточнили УНИАН в НКРЭ, общий объем финансирования указанной Программы составит 20,6 млрд. грн. При этом на определенные программой мероприятия за счет амортизационных отчислений энергоснабжающих компаний предусмотрено направить 4,5 млрд. грн; за счет прибыли от лицензионной деятельности – 3,4 млрд. грн., за счет инвестиционной составляющей в тарифе - 3,1 млрд грн, за счет привлечения кредитных ресурсов - 5,9 млрд. грн., за счет других источников – 3,7 млрд. грн.