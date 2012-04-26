На майские праздники в Крым пустят дополнительные поезда
09:47, 26 апреля 2012Общество
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"Укрзализныця" отреагировала на массовые жалобы пассажиров.
|Желающих поехать в Крым очень много
В частности, добавлены три поезда в Киев, два — в Днепропетровск, по одному — в Кривой Рог и Львов. Курсировать они будут с 26 апреля по 13 мая.
«Это связано с высоким пассажирооборотом, — сообщили в пресс-службе Рескома по транспорту и связи. — Все места уже раскуплены, а желающих приехать в Крым очень много».
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