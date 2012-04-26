На майские праздники в Крым пустят дополнительные поезда

"Укрзализныця" добавила семь дополнительных поездов в крымском направлении на майские праздники, отреагировав на массовые жалобы пассажиров, которые за неделю до выходных уже не смогли приобрести билет. Об этом пишет газета " Сегодня".

В частности, добавлены три поезда в Киев, два — в Днепропетровск, по одному — в Кривой Рог и Львов. Курсировать они будут с 26 апреля по 13 мая.

«Это связано с высоким пассажирооборотом, — сообщили в пресс-службе Рескома по транспорту и связи. — Все места уже раскуплены, а желающих приехать в Крым очень много».