Экс-министр: Газовый консорциум не выгоден Украине и не интересен ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в ходе круглого стола «Кто приватизирует украинскую ГТС?», организованного Институтом Горшенина.

По словам И.Плачкова, создание консорциума интересно только России, но экономически не выгодно Украине. «Не нужен консорциум и странам Западной Европы. Начиная с конца 1990-х годов, мы обсуждаем эту тему, и я считаю, что нам пора прекратить это делать», - добавил эксперт.

При этом И.Плачков отметил, что российско-украинские переговоры по газу возобновятся перед началом отопительного сезона. «Россия вернется к переговорам только тогда, когда почувствует, что можно добиться от Украины быстрых и тяжелых решений в свою пользу», - добавил И.Плачков.

Как сообщал УНИАН, 12 марта этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев заявил, что Украина готова создать двухсторонний украинско-российский газовый консорциум в случае поступления «выгодного» предложения.

«Если на двусторонней основе последуют однозначно выгодные для Украины предложения, то все может быть. Самое важное – наши национальные интересы. А они состоят в том, чтобы транзит российского газа в Европу гарантированно осуществлялся именно через Украину, а не в обход, и в дальнейшей перспективе, и как можно в больших объемах», - сказал он.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что трехсторонний консорциум по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) при участии представителей Украины, России и Евросоюза лучше, чем двухсторонний.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.