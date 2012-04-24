Историческую брусчатку с Андреевского спуска списали - кладут новую

Старую брусчатку, которая была на историческом Андреевском спуске, списали, а новую обещают положить за месяц, пишет «Комсомольская правда в Украине».

В выходные дни строители начали укладку новой гранитной мостовой, а старые камни развезли по трем киевским складам.

Брусчатку на Андреевском спуске сорвали еще полгода назад, когда начались реставрационные работы на улице. Тогда ни у кого из местных жителей живописного спуска и мысли не возникло, что коммунальщики не вернут исторические плиты на место, отмечает газета.

Первые квадратные метры брусчатки уже появились в начале Андреевского - возле Контрактовой площади. Новые камни черные, ровной прямоугольной формы. На старые - серые и коричневые - совсем не похожи.

Власти уверяют, что кладут новые камни, поскольку старые в ужасном состоянии. За сорок лет службы их сильно испортили автомобили и дожди, пишет газета.

Заместитель главы Киевской администрации Михаил Кучук уверяет, что старая брусчатка вся лежит на базе коммунальных предприятий. «Ее сдали под роспись, под охрану, чтобы потом не говорили, что кто-то что-то украл. Мы специально сверху Андреевского спуска оставим метров пятьдесят старой расколотой брусчатки, чтобы киевляне могли сравнить ее с новой», - сказал М.Кучук.

По его информации, разместили булыжники на базах трех районных дорожных управлений Киевавтодора - Подольского, Святошинского и Соломенского.