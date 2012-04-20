Украина осложняет жизнь Газпрому

Украина предоставила доступ к своей газотранспортной системе и подземным хранилищам газа частному бизнесу — добытчикам и импортерам топлива. Об этом пишет издание «Коммерсант Украина»

Вчера Нацкомисия госрегулирования энергетики приняла соответствующее постановление "Об урегулировании порядка доступа к газотранспортной системе", сообщил глава НКРЭ Сергей Титенко. Документ обязывает оператора ГТС (компанию "Укртрансгаз") допускать к транзиту (в том числе экспорту), а также хранению газа в подземных хранилищах любую компанию, владеющую собственным ресурсом — то есть добытчиков и импортеров топлива. "Это решение позволяет компаниям, которые будут добывать газ в Украине, надеяться на гарантированный его экспорт из страны "Укртрансгазом". По-сути, транзитер не сможет отказать им в прокачке газа и его хранении в ПХГ",— говорит директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

Принятие данного документа является обязательством Украины перед Энергетическим сообществом, объяснил Титенко.

Решение НКРЭ усилит интерес добытчиков к работе на украинском рынке газа, считают в пресс-службе "Лукойла". "Фактически для добытчиков это гарантия беспрепятственной транспортировки газа на европейские рынки", отмечают в пресс-службе компании. Однако в ТНК-ВР опасаются, что принятое решение будет иметь декларативный характер. "Говорить о том, что утвержденный порядок полноценно работает, можно будет только после того, когда появятся первые примеры равного доступа к ГТС,— говорит источник "Ъ" в ТНК-ВР.— Было бы справедливо, если бы пионерами в получении такого доступа стали компании, которые уже сейчас ведут добычу природного газа в разных регионах Украины".

Решение выгодно и ЕС — оно позволяет европейским потребителям газа вести с "Газпромом" переговоры о его покупке на украинско-российской границе, а не в странах Евросоюза, поясняет высокопоставленный источник в российском представительстве немецкой газовой компании Rurhgas. "Это делает ГТС менее управляемой в ручном режиме и не дает возможности использовать ее для того, чтобы убирать рыночных конкурентов из числа добытчиков",— констатируют в компании. В Rurhgas напомнили, что Еврокомиссия добивается от России, правда, пока безуспешно, принятия аналогичного закона, что позволило бы демонополизировать российский рынок газа.

По мнению господина Марунича, утверждение принципа равного доступа к ГТС крайне невыгодно "Газпрому", который теперь не сможет даже в случае создания консорциума по управлению украинской системой ее контролировать.