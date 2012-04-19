Львов и Луганск обменялись главами таможен
18:48, 19 апреля 2012Общество
1383 0
Сегодня член коллегии Гостаможслужбы Украины Виктор Бондар представил коллективу Львовской таможни нового руководителя – Сергея Попазогло.
Сергей Попазогло возглавил Львовскую таможню
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.
С.Попазогло с февраля до мая 2011 года работал на должности заместителя начальника таможни - начальника службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни, с октября 2011 года был начальником Луганской таможни.
В то же время 18 апреля экс-руководитель Львовской таможни Денис Пудрик был представлен на должности руководителя Луганской таможни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter