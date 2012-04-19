Львов и Луганск обменялись главами таможен

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни.

С.Попазогло с февраля до мая 2011 года работал на должности заместителя начальника таможни - начальника службы по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни, с октября 2011 года был начальником Луганской таможни.

В то же время 18 апреля экс-руководитель Львовской таможни Денис Пудрик был представлен на должности руководителя Луганской таможни.