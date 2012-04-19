В Полтаве иностранец украл 4-летнюю дочку и вывез ее в Иорданию
12:42, 19 апреля 2012Общество
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В Полтаве милиция возбудила уголовное дело по факту похищения иорданцем 4-летней дочери и вывозе ее за границу - в Иорданию.
|Отец вывез дочь по поддельным документам
По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека)
Он отметил, что гражданин Иордании незаконно вывез свою дочь по поддельным документам, без разрешения матери.
Брак был зарегистрирован на территории Украины, похищенный ребенок имеет украинское гражданство.
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