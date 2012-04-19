У Черновецкого родились внуки-двойняшки

«Я счастлив! Жанна Черновецкая — жена моего сына Степана, к Пасхе, подарила моему сыну двойню: Михаила и Степана Черновецких. Они названы в память и честь моего отца и деда сына по линии его матери», - сообщил Черновецкий на своем персональном сайте.

Мэр Киева также подсчитал, что теперь у него семеро внуков: одна девочка и шестеро мальчиков и пожелал им, чтобы они выросли здоровыми и счастливыми.