У Черновецкого родились внуки-двойняшки
11:56, 19 апреля 2012Общество
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Жена Степана Черновецкого родила двойню - Михаила и Степана Черновецких.
Жена Степана Черновецкого родила двойню
«Я счастлив! Жанна Черновецкая — жена моего сына Степана, к Пасхе, подарила моему сыну двойню: Михаила и Степана Черновецких. Они названы в память и честь моего отца и деда сына по линии его матери», - сообщил Черновецкий на своем персональном сайте.
Мэр Киева также подсчитал, что теперь у него семеро внуков: одна девочка и шестеро мальчиков и пожелал им, чтобы они выросли здоровыми и счастливыми.
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