Милиция раскрыла убийство криминального авторитета Хижняка

Милиция раскрыла убийство криминального авторитета Сергея Хижняка, застреленного в прошлом году в г. Энергодар Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, участники преступной группы, совершившей данное преступление, были задержаны на днях сотрудниками Департамента уголовного розыска МВД Украины и Запорожского облуправления уголовного розыска.

На данный момент установлено, что причиной убийства стал конфликт бизнес-интересов криминального авторитета и участников преступной группы.

"Установлено, что группа жителей Запорожской области, специализировавшаяся на незаконных операциях с недвижимостью, попала в сферу внимания С.Хижняка, который предъявил ее членам материальные претензии. Со временем аппетиты авторитета росли и в прошлом году члены группы решили вопрос с помощью стрельбы", - рассказали в ЦОС, отметив, что оружие, из которого было совершено преступление - автомат иностранного производства (после совершения преступления выброшенный в один из водоемов под Энергодаром) уже обнаружен и изъят сотрудниками милиции.

На сегодняшний день члены преступной группы, причастной к совершению убийства криминального авторитета, находятся под стражей. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство".

Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее судимый за разбойные нападения и бандитизм Сергей Хижняк был обнаружен мертвым вечером 25 ноября 2006г. возле дверей квартиры своей матери, проживающей в Энергодаре в одной из многоэтажек по ул. Энергетиков. Причиной смерти 34-летнего мужчины стали огнестрельные ранения в грудь и голову.