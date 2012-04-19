В Харькове 19-летняя дочь депутата на зебре сбила человека

В Харькове - очередное резонансное ДТП с участием девушки-«мажора». Об этом сообщает "Сегодня".«Шкода» сбила женщину прямо на пешеходном переходе и скрылась с места происшествия.

Аварию живо обсуждают на форумах и в соцсетях.

Один из завсегдатаев форума под ником Opirus выложил видео с места ДТП - на нем видно машину скорой помощи и скопление людей, а вот «Шкоды» - нет.

31-летняя жертва аварии Ирина Козлова с многочисленными травмами находится в больнице.

Оказалось, что иномарка принадлежит дочери депутата Харьковского райсовета, члена правления общества Красного Креста Украины Владимира Рожанского - 19-летней Кристине. Ее подруга Айла Джаниева разоткровенничалась в соцсети: «Да, я знаю, что она сбила человека, мы вместе были с ней в машине. Гаишники ничего не потребовали за закрытие дела. Есть проблемы, которые мы решаем одним телефонным звонком».

В ГАИ произошедшего не скрывают, но настаивают: водитель не скрылась, а лишь припарковалась неподалеку. «Инспекторы ГАИ возле станции «Научная» не нашли машин с повреждениями, характерными для ДТП. А вот во время обследования прилегающей территории, на соседнем перекрестке нашли белую «Шкоду», водитель которой, 19-летняя девушка, призналась в том, что она сбила пешехода и ждет, пока приедет ГАИ», — говорит пресс-секретарь горГАИ Олег Никоненко.

Отец Криститины Владимир Рожанский отказался говорить с корреспондентом «Сегодня». Близкие Ирины Козловой опасаются, что дочь депутата избежит ответственности.