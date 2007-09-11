Председатель Верховного Суда: деятельность ВСЮ опасна для правосудия

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает невозможным принимать участие в работе Высшего совета юстиции (ВСЮ), “учитывая пренебрежение им правовыми принципами деятельности, выход за рамки своих полномочий, проявление тенденциозности и попытку работать в нелегитимном составе”.

Такая позиция В.ОНОПЕНКО передана агентству УНИАН пресс-службой ВСУ.

В комментарии подчеркивается, что следствием такой деятельности ВСЮ являются “нелегитимные и предвзятые решения по назначению судей на должность впервые и привлечению к ответственности судей, которые нарушили закон”.

"Как руководитель высшего судебного органа страны я не могу и не буду способствовать неправомерной деятельности, которая является опасной для правосудия", – цитирует В.ОНОПЕНКО пресс-служба.

При этом в комментарии отмечается, что председатель ВСУ не видит правовых оснований для участия в работе ВСЮ, пока его деятельность не будет приведена в соответствие с Конституцией и Законом Украины "О Высшем совете юстиции", не будет обеспечено функционирование этого органа в полномочном составе и исключительно на правовых принципах.

Пресс-служба ВСУ напоминает, что 26 июня 2007 года VIII внеочередной съезд судей Украины в соответствии со ст. 131 Конституции Украины, ст. 112 Закона Украины "О судоустройстве Украины" и ст. 18 Закона Украины "О Высшем совете юстиции" прекратил полномочия члена ВСЮ В.М.ПАЛИЙ в связи с нарушением ею присяги. На тех же основаниях 4 июля 2007 года указом Президента Украины были прекращены полномочия еще одного члена ВСЮ – Александра ЗАДОРОЖНЕГО. Однако уже 1 августа 2007 года ВСЮ своим решением «реанимировала» этих уволенных членов ВСЮ и сам "подтвердил их полномочность как членов ВСЮ", говорится в сообщении пресс-службы.

“Таким образом, ВСЮ вопреки Конституции и законам Украины начал самостоятельно определять свой состав, противоправно взяв на себя полномочия Президента Украины и съезда судей Украины”, - отмечают в Верховном Суде Украины.

В то же время, в сообщении ВСУ подчеркивается, что такие кадровые решения ВСЮ не могут иметь каких-либо правовых последствий и не могут изменить правовой статус указанных лиц, поскольку он не наделен законом правом отменять, изменять или подтверждать решение определенных Конституцией Украины субъектов формирования состава этого органа. “Участие в деятельности ВСЮ уволенных членов противоречит правовым принципам деятельности этого государственного органа и приводит к нелегитимности его решений”, - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что, мотивируя свою позицию относительно деятельности ВСЮ, В.ОНОПЕНКО исходил также из оценки ситуации со стороны судейского корпуса страны. Так, в своих решениях Совет судей Украины и VIII внеочередной съезд судей Украины констатировали, что ВСЮ "на сегодняшний день является заполитизированной и из-за этого может использовать свои полномочия для назначения на судейские должности лиц, которые при осуществлении правосудия будут выполнять определенные заказы, и для увольнения "непокорных" судей. В последнее время для ВСЮ является характерным откровенное пренебрежение правовыми принципами деятельности этого органа, неодинаковый подход к решению вопросов об освобождении судей от должностей за нарушение присяги, предубежденность и превышение его членами своих полномочий, препятствование осуществлению судьями профессиональных обязанностей", - говорится в документе.

Как говорится в комментарии, В.ОНОПЕНКО считает, что ситуация, которая в последнее время сложилась в деятельности ВСЮ, является чрезвычайно опасной для правосудия и нуждается в немедленном исправлении. Выходом из нее может быть назначение нового состава ВСЮ через законодательное изменение принципов формирования этого органа. По мнению председателя ВСУ, новый порядок формирования ВСЮ должен сделать невозможной политизацию этого органа, обеспечить его деятельность исключительно на законных основаниях, исключить какую-либо тенденциозность и безосновательность при принятии решений, обеспечить их объективность, обоснованность и правовой характер.