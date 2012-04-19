ЮНЕСКО согласна включить Почаевскую лавру в список мирового наследия

ЮНЕСКО готова начать процедуру включения Почаевской лавры в список мирового наследия в случае официального обращения со стороны украинской власти.

Об этом говорится в ответе этой международной организации на обращение председателя политсовета «Нашей Украины» Валентина Наливайченко о необходимости защиты Почаевской лавры.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО заявил о готовности провести процесс предоставления номинации Почаевской лавры в список всемирного наследия.

В.Наливайченко убежден, что украинская общественность должна начать давление на правительство для включения Почаевской лавры в список мирового наследия. «Если этого не сделает нынешняя власть, объединенная оппозиция, которая придет в новый парламент, сделает все необходимое, чтобы Почаевской лаврой занималась международная организация ЮНЕСКО. Лавра должна быть национальной святыней и сохраняться в мировой духовной сокровищнице. Сделаем все для этого. Действия нынешнего режима ведут к утрате духовности и противоречат международным цивилизованным подходам и стандартам», - отметил В.Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года В.Наливайченко направил в ЮНЕСКО письмо об уникальном памятнике мировой культуры – Почаевской лавре. В письме подчеркивалось, что Лавре угрожает как неконтролируемое пользование зданиями, что может привести к утрате исторического наследия, так и возможное ограничение для желающих посетить памятник по конфессиональному признаку.

«В связи с преступной бездеятельностью государственных органов прошу Вас срочно обратиться к Кабинету министров Украины относительно начала процедуры включения Почаевской лавры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», - подчеркивалось в обращении политика.

Кроме того, в мае 2011 года соответствующее обращение было направлено В.Наливайченко и относительно фундаментов Десятинной церкви в Киеве.

В то же время, кроме готовности ЮНЕСКО, для начала процедуры предоставления номинации Почаевской лавры в список мирового наследия украинское правительство должно официально инициировать этот процесс.