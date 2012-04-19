50 крымских львов получили статус

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 78 из 87 присутствующих депутатов Верховной Рады Крыма.

Депутаты отметили, что "Тайган" будет способствовать развитию новых турмаршрутов и позволит развиваться как туристическому региону Белогорскому району, где на 32 гектарах расположились более 1,5 тысяч животных, среди которых 50 львов - самая большая коллекция в Европе - и единственная пара жирафов в Украине.

"Посетителям представиться возможность наблюдать естественное поведение хищных обитателей саванн. Сафари-парк станет крупным центром эколого-воспитательной и природно-просветительской работы не только в масштабах Крыма, но и всей Украины", - считают крымские парламентарии.