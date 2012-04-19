Осужденный за изнасилование в Виннице прятался под Москвой

В Подмосковье оперативники задержали гражданина Украины, почти два года находившегося в международном розыске за изнасилование.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД России, 24-летний житель г. Винницы был объявлен в международный розыск Департаментом уголовного розыска МВД Украины после того, как скрылся от правоохранительных органов, узнав, что осужден к трем годам лишения свободы за изнасилование.

Украинские сыщики установили, что именно он в мае 2010 года в Виннице избил и изнасиловал на улице ранее незнакомую девушку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 152 (изнасилование) и 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах) Уголовного кодекса Украины и судом вынесен приговор. Однако обвиняемый скрылся.

«В результате проведения оперативной комбинации сотрудниками ГУУР МВД России в селе Беседы Ленинского района Московской области разыскиваемый был задержан и доставлен в дежурную часть местного отдела полиции», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что о задержании немедленно уведомлена украинская сторона, получено подтверждение о необходимости содержания задержанного под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину.