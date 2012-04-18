Друзья Аксельрода гарантируют миллион долларов за имена его убийц

Друзья и коллеги убитого в Днепропетровске бизнесмена Геннадия Аксельрода гарантируют выплату 1 млн долларов за информацию, которая позволит следственным органам раскрыть это преступление и найти его исполнителей и заказчиков.

Об этом говорится в обращении, переданном УНИАН другом погибшего – бизнесменом Геннадием Корбаном.

«В субботу 14 апреля в центре Днепропетровска был жестоко убит наш друг, коллега, известный бизнесмен Геннадий Аксельрод. Мы, друзья и коллеги погибшего, воспринимаем это чудовищное преступление, как реальную угрозу и вызов всему деловому сообществу Украины. Нельзя допустить, чтобы это дерзкое преступление осталось не раскрытым», - говорится в обращении.

Друзья и коллеги Г.Аксельрода заявляют: «Мы как никто другой заинтересованы в поимке заказчиков и исполнителей этого преступления. Поэтому мы гарантируем выплату финансового вознаграждения в размере 1 000 000 долларов США тому, кто предоставит достоверную информацию или сведения, которые позволят следственным органам раскрыть это преступление и найти его исполнителей и заказчиков».

Всем, кто пожелает нам помочь, гарантируется полная анонимность, а «тот, кто попытается намеренно предоставить ложную информацию, которая уведет следствие в неправильную сторону, понесет наказание в соответствии с Уголовным Кодексом Украины».

Заслуживающую доверия информацию просят пересылать на электронный адрес antikiller.akselrod@gmail.com.

Как сообщал УНИАН, по факту убийства Г.Аксельрода возбуждено уголовное дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное заказное убийство).