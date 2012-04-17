Вандалы повредили памятник Шевченко в Днепропетровске
21:12, 17 апреля 2012Общество
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Неизвестные украли бронзовые дощечки с памятника Кобзарю в центре Днепропетровска.
Вандалы повредили днепропетровский памятник Шевченко
Об этом идет речь в сообщении Украинской народной партии, пишет Тиждень.
Как сообщили в УНП, члены партии обратилась в милицию с просьбой расследовать акт вандализма. "Памятник украинскому гению в самом центре мегаполиса безнаказанно калечат", - идет речь в заявлении председателя Днепропетровской облорганизации УНП Анатолия Сокоринского, распространенном в СМИ.
Напомним, что пятиметровый памятник молодому Кобзарю был открыт 24 августа 1992 года (на 2-й День Независимости Украины) напротив Украинского музыкально-драматического театра им. Т.Г. Шевченко. Авторы — скульптор Владимир Небоженко и архитектор Владимир Положий.
Недавно Виктор Янукович объявил 2014 год в Украине годом Тараса Шевченко.
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