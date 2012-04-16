Ученые зафиксировали неожиданный рост ледников
00:45, 16 апреля 2012Общество
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Ледниковый покров в Каракорумских горах - одном из крупнейших горных массивов Азии - неожиданно увеличился в размерах за последние несколько лет
К2 - вторая в мире вершина
Это противоречит общей тенденции уменьшения ледников, наблюдаемой во многих частях света, сообщает Би-би-си.
Согласно итогам нового исследования, опубликованнго в журнале Nature, площадь ледников в северо-западной части Больших Гималаев за последние восемь лет несколько увеличилась. При этом ледники в соседних регионах, напротив, продолжают таять.
Геологи полагают, что причиной подобной аномалии могло стать изменение климатических условий: на Каракорум приходится меньше тепла, чем на другие части Гималаев, а снегопады в этом регионе более интенсивны.
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