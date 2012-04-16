Ученые зафиксировали неожиданный рост ледников

Это противоречит общей тенденции уменьшения ледников, наблюдаемой во многих частях света, сообщает Би-би-си.

Согласно итогам нового исследования, опубликованнго в журнале Nature, площадь ледников в северо-западной части Больших Гималаев за последние восемь лет несколько увеличилась. При этом ледники в соседних регионах, напротив, продолжают таять.

Геологи полагают, что причиной подобной аномалии могло стать изменение климатических условий: на Каракорум приходится меньше тепла, чем на другие части Гималаев, а снегопады в этом регионе более интенсивны.