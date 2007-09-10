Довгий: здание Конституционного суда ”трещит по швам”

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ инициирует отмену незаконного строительства, которое ведется по адресу: улица Горького, 33-в в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, об этом он заявил в интервью журналистам.

По словам О.ДОВГОГО, по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и согласно обращениям Кабинета министров Украины, председателя Конституционного Суда, Генеральной прокуратуры было принято решение о приостановке строительства по адресу: улица Горького, 33-в до полного выяснения ситуации.

„Но, несмотря на это, строительство там продолжается. Вместо 4-х этажей прямо во дворе Конституционного Суда возводится 17-этажный монстр. Сегодня из-за нарушения застройщиками норм безопасности здание Конституционного Суда трещит по швам. А в случае, если этот дом, несмотря на запрет, будет возведен, в окна режимного объекта, каким является Конституционный Суд, будут свободно заглядывать посторонние лица”, - объяснил О.ДОВГИЙ.

„Такого пренебрежительного и наглого отношения к существующим нормам возведения объектов в центре Киева, к распоряжениям столичной власти я еще не встречал, – добавил секретарь Киевсовета. – Кто бы не стоял за этим строительством, киевская власть прекратит этот произвол. И уже с сегодняшнего дня Блок Леонида Черновецкого начинает бессрочное пикетирование этого строительства”.

При этом О.ДОВГИЙ отметил, что разрешение на сооружение данного здания было дано бывшим мэром Киева, а в настоящее время – кандидатом в народные депутаты в списке блока „Наша Украина – Народная самооборона” Александром ОМЕЛЬЧЕНКО.