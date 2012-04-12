Друзья убийц Оксаны Макар грозятся отомстить «взбунтовавшемуся быдлу»

Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

"Если бы нам не мешали заангажированные рабы зомбоящика (телевизора. - Авт.), мы бы собрали намного больше, - говорит Илья, один из активистов движения в поддержку насильников. - Сбор средств начался после того, как были закрыты группы, посвященные альтернативному мнению об Оксане Макар и о том, что произошло. Вы понимаете, что идет навязывание обществу ложных ценностей, падших женщин превозносят до уровня героев нации, хоронят их на VIP-местах, а на семьи нормальных людей и вообще всех инакомыслящих устраивают публичную травлю".

Тем временем, главное следственное управление МВД Украины закончило расследование резонансного убийства Оксаны Макар. В ближайшие дни материалы дела будут переданы в суд. По данным издания, всем троим обвиняемым вменяется убийство при отягчающих обстоятельствах. Двое обвиняются еще и в изнасиловании.