Следствие по делу изнасилования и убийства Оксаны Макар завершено

16:26, 11 апреля 2012
Общество
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Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование по делу Оксаны Макар.

Следствие по делу Макар завершено

 

Как сообщил  на своей странице в Фесбук адвокат погибшей Николай Катеринчук, об этом стало известно сегодня. .

«Будем следить за тем, чтобы суд принял решение, «достойное» этого дела, чтобы в дальнейшем подобных случаев в нашем обществе вообще не случалось», - пишет Катеринчук.

Как сообщалось, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты. О.Макар умерла 29 марта.

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