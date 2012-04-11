Следствие по делу изнасилования и убийства Оксаны Макар завершено
16:26, 11 апреля 2012Общество
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Главное следственное управление МВД Украины завершило расследование по делу Оксаны Макар.
Следствие по делу Макар завершено, фото УНИАН
Как сообщил на своей странице в Фесбук адвокат погибшей Николай Катеринчук, об этом стало известно сегодня. .
«Будем следить за тем, чтобы суд принял решение, «достойное» этого дела, чтобы в дальнейшем подобных случаев в нашем обществе вообще не случалось», - пишет Катеринчук.
Как сообщалось, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты. О.Макар умерла 29 марта.
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