Сотрудник СБУ обвиняется в присвоении чайной продукции
03:02, 12 апреля 2012Общество
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Сотрудник Управления СБУ в Запорожской области обвиняется в присвоении в сговоре с двумя гражданскими лицами чайной продукции на сумму свыше 230 тыс. грн.
Чай испарился
Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Южного региона, «прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Украины и сотрудника УСБУ в Запорожской области, которые по предварительному сговору завладели имуществом коммерческой структуры – чайной продукцией на сумму 233,5 тыс. грн».
По данным прокуратуры, действия сотрудника СБУ и его подельников квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в крупных размерах).
В ходе досудебного следствия возмещены убытки на сумму 165,4 тыс. грн, Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 825 тыс. грн, сообщили в прокуратуре.
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