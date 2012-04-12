Сотрудник СБУ обвиняется в присвоении чайной продукции

Как сообщили УНИАН в военной прокуратуре Южного региона, «прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух граждан Украины и сотрудника УСБУ в Запорожской области, которые по предварительному сговору завладели имуществом коммерческой структуры – чайной продукцией на сумму 233,5 тыс. грн».

По данным прокуратуры, действия сотрудника СБУ и его подельников квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества в крупных размерах).

В ходе досудебного следствия возмещены убытки на сумму 165,4 тыс. грн, Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 825 тыс. грн, сообщили в прокуратуре.