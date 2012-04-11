Спасать жертву николаевского садиста едет немецкий профессор

Об этом сообщила мама девушки Алла Николаевна.

Женщина опровергла информацию ряда СМИ о том, что Александра якобы начала выходить из комы, сообщает «Сегодня».

По словам Аллы Николаевны, у девушки отмечаются судороги и подергивание, однако это все изменения в ее состоянии.

Мама Александры рассказала, что в Николаев скоро приедет врач из берлинской клиники "Шарите". Он осмотрит девушку, после чего врачи решат, отправлять ли Александру на лечение в Германию.

Также, как рассказала нам Алла Николаевна, мать Оксаны Макар Татьяна Суровицкая деньги на лечение девушки не перечисляла. Все расходы по лечению Александы Поповой взял на себя фонд Рината Ахметова "Развитие Украины".

Напомним, Александру Попову избили в Николаеве в ночь на 10 марта. За действиями садиста наблюдали его жена и подруга, однако ничего не предприняли.

Девушку привезли в николаевскую больницу голой. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюстей, перелом грудины и ребер. Александра уже месяц находится в коме, врачи советуют набраться терпения и ждать.

Злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".