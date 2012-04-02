Мама Оксаны Макар не перечисляла деньги другой жертве насилия

Состояние Саши Поповой, которая более трех недель находится в коме после жестокого избиения, остается тяжелым, в сознание она не приходила. Об этом «Новостям-N» сообщила тетя Саши Ирина Цветухина.

- Врачи говорят, что за выходные ее состояние не изменилось, как было, так и есть. Сегодня ей поменяли антибиотик, потому что два дня у нее держалась повышенная температура. Назначили проведение бронхоскопии. Мы, конечно, в отчаянии. Спрашивали у врачей, может, нужно что-то предпринимать? Но нам говорят, что пока она не придет в сознание, ничего сделать нельзя. Нужно ждать, - поделилась Ирина Николаевна.

Она также рассказала, что маме Саши разрешили посещать дочь два раза в неделю.

Что касается материальной помощи, то ее оказывает благотворительный фонд Рината Ахметова.

- Если нам что-то нужно, мы им звоним, и они сразу перечисляют нам деньги.

В то же время Ирина Николаевна опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что мама Оксаны Макар уже перечислила какие-то средства на лечение Саши.

- Нам все звонят, спрашивают, но пока ничего не перечислено: женщине не до того было, она дочь похоронила. Но мы с сестрой посоветовались и решили, что если мама Оксаны перечислит нам средства, мы их тут же перенаправим в благотворительный фонд Рината Ахметова. Они нам помогают, пусть они и занимаются распределением средств, чтобы не было никаких разговоров, - сказала Ирина Цветухина.

Напомним, 10 марта в реанимационное отделение одной из больниц Николаева с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом челюсти доставили 19-летнюю местную жительницу. Обнаженную, сильно избитую и окровавленную Александру нашли в сквере патрульные. Сейчас она в коме. Как позже выяснилось, девушку избил ее знакомый, который оказался вором.

Как сообщали СМИ, после смерти Оксаны Макар ее мама сказала, что намерена перечислить деньги на лечение Александры Поповой, которая также стала жертвой насилия в Николаеве.