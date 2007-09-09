Авантюры, разрабатываемые в Секретариате Президента, требуют противовеса

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ считает, что инициированный Партией регионов референдум является «противовесом тем авантюрам, которые разрабатывают в Секретариате Президента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Полтаве, комментируя инициативу Партии регионов о проведении референдума на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.

Между тем А.МОРОЗ отметил, что СПУ не рассматривала вопрос о референдуме. В то же время он добавил, что идея внеблокового статуса Украины является одной из норм «нашей предвыборной программы, поэтому мы поддерживаем эту линию».

Вместе с тем, по словам А.МОРОЗА, «те вопросы, которые относятся здесь (речь идет о референдуме - УНИАН), я так понимаю, они внесены общественному сознанию как противовес тем авантюрам, которые разрабатываются со стороны Секретариата Президента».

Он отметил, что Партия регионов имеет право инициировать, в частности, и вопрос об официальном статусе русского языка.

Однако, по мнению А.МОРОЗА, на сегодняшний день вопрос о статусе русского языка можно было бы реализовать законодательством Украины, а не выносить на референдум.

Он подчеркнул, что во время референдума «общество раскалывается, поляризуются позиции».

Также А.МОРОЗ отметил, что этот референдум не может быть проведен вместе с выборами 30 сентября.