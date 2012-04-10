Попов приглашает киевлян присоединиться к большой уборке в Чистый четверг

Глава столичной госадминистрации Александр Попов приглашает киевлян присоединиться к большой предпраздничной уборке, чтобы вместе украсить город к Пасхе, сделать Киев зеленым и опрятным.

Киевская городская государственная администрация объявляет общегородскую толоку 12 апреля в Чистый четверг. Всем, кто захочет принять в ней участие, коммунальщики готовы предоставить необходимое снаряжение и саженцы. Об этом в прямом эфире на телеканале «Киев» рассказал Александр Попов.

«Я думаю, что это должна быть традиция. Чистый четверг - такой день, когда не только правильно, но и естественно приводить все в порядок. Безусловно, что за решение основных задач возьмутся коммунальные службы города, но полезной будет помощь каждого, кто присоединится к нашей инициативе. Я лично тоже выйду на субботник, поэтому и всех киевлян приглашаю присоединиться. Толока будет проходить в течение всего дня, поэтому приобщиться никогда не поздно. Убежден мы вместе сделаем Киев опрятным и чистым», - подчеркнул глава КГГА.

Он добавил, что кроме эстетического направления, подобные акции имеют еще и воспитательный характер.

«Ребенок, или даже взрослый человек, который высадил в своей жизни хотя бы одно дерево, уже никогда не станет его ломать. Я в этом убежден », - подчеркнул Александр Попов.

Глава КГГА отметил, что толоки состоятся в каждом районе города. Так, присоединиться к общегородской уборке можно не выходя из двора собственного дома.

«По украинской традиции, большую работу люди всегда старались делать вместе, собираясь на толоки и помогая друг другу. Я уверен, что вместе, вместе с коммунальными службами, мы быстрее и качественнее уберем наш город, наш общий дом. Поэтому я призываю всех жителей Киева присоединиться к толоке. Даже если вы приберетесь в собственном дворе, это станет значительным вкладом в благоустройство Киева. Присоединяйтесь и мы вместе наведем порядок в нашем городе », - призвал Александр Попов.