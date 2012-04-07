Медики: Люди с высшим образованием живут дольше

Об этом УНИАН сообщили специалисты Геронтологического информационно-консультативного центра Института геронтологии Национальной медицинской академии Украины.

Медики, в частности, советуют пожилым людям, которые стремятся выглядеть и чувствовать себя моложе своего возраста, в первую очередь, придерживаться умеренности в еде. Вместо привычных многим 3000 килокалорий в сутки желательно удовлетворяться половиной этого – 1500 ккал. Такой минимум разгружает клетки и поддерживает их активность, отмечают медики.

В то же время, питание должно быть сбалансированным и многообразным. Людям старше 40 лет полезна морковь, соли кальция для костей и магния для сердца, подчеркивают геронтологи.

Они призывают отказаться от курения. Многие пожилые люди считают, что нет смысла бросать эту вредную привычку, поскольку вред здоровью уже причинен. Бесспорно, некоторые необратимые изменения в организме уже произошли, но отказ от курения в любом возрасте улучшает общее состояние и, тем самым, приносит пользу здоровью, убеждают медики.

Они напоминают, что даже несколько минут в день занятий спортом продлевают жизнь. При движениях выделяются гормоны роста, которые омолаживают ткани организма.

Геронтологи советуют спать в прохладе - сон при температуре 17-18 градусов замедляет обмен веществ, который защищает организм от старения.

Люди с высшим образованием живут дольше, у них позже возникает болезнь Альцгеймера, отмечают врачи. Они советуют тренировать память, хорошо тренирует память изучения наизусть стихотворений и анекдотов, иностранных языков, разгадывание кроссвордов и т. п. Это замедляет процесс вековой деградации интеллекта, активизирует работу сердечно-сосудистой системы и обмен веществ.

Геронтологи призывают в любой ситуации и, несмотря ни на какие проблемы, быть оптимистом. Человек, который пассивно полагается на внешние обстоятельства, чаще впадает в депрессию. Те, кто во всех проблемах винит себя, не обсуждает их с близкими, подавляют свой гнев и обиды, чаще болеют, предупреждают специалисты.

Врачи советуют не сдерживать своих эмоций. Смех продлевает жизнь, но и слезы положительно влияют на здоровье организма. Со слезами организм избавляется гормонов стресса, в слезах обнаружены морфиноподобные вещества, имеющие успокоительное действие, подчеркивают медики.

Справка УНИАН. Геронтологический центр Института геронтологии Национальной медицинской академии Украины работает с 2009 года при поддержке Фонда народонаселения ООН. Центр предоставляет информацию пожилым людям относительно получения различных услуг и распространяет знания об улучшении и продлении жизни этой вековой категории.