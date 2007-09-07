В Киеве разоблачили контрабандный канал поставок кокаина

Сотрудниками УСБУ в г. Киеве разоблачен контрабандный канал поставок из Северной Америки в Украине тяжелого наркотику - кокаина.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, наркотики оправляли международной почтой. Выяснилось, что злоумышленники под видом туристов или бизнесменов снимали номера в престижных гостиницах в центре столицы. По этим адресам из-за границы посылалась деловая корреспонденция. В письмах и были скрыты небольшие полиэтиленовые пакетики с кокаином.

В целом из международных экспресс-отправлений, которые поступили в гостиницу, только на протяжении суток изъято около двадцати доз тяжелого наркотика.

Следователями УСБУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).