Одесский паркинг рухнул, не достроившись (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, вследствие обрушения железобетонных конструкций, подмытых со стороны улицы Бунина в котловане 10-метровой глубины, возникла также угроза для расположенного рядом многоэтажного бизнес-центра «Ольвия».

Прибывший на место происшествия начальник Управления МЧС в Одесской области Владимир БОДЕЛАН не стал комментировать ситуации, отметив: «Подождем выводов экспертов, которые изучают возможные последствия обрушения строительных конструкций».

Проведена эвакуация людей из бизнес-центра. Перекрыт проход с Греческой площади на улицу Бунина.

Строители предпринимают меры для предотвращения обрушения других конструкций на стройплощадке.