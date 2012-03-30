Одесский паркинг рухнул, не достроившись (фото)
17:19, 30 марта 2012Общество
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Строительные конструкции одной из стен возводимого паркинга на 180 машиномест обрушились сегодня в центре Одессы – на Греческой площади.
Обвал паркинга в Одессе. Фото dumskaya.net
Как передает корреспондент УНИАН, вследствие обрушения железобетонных конструкций, подмытых со стороны улицы Бунина в котловане 10-метровой глубины, возникла также угроза для расположенного рядом многоэтажного бизнес-центра «Ольвия».
Прибывший на место происшествия начальник Управления МЧС в Одесской области Владимир БОДЕЛАН не стал комментировать ситуации, отметив: «Подождем выводов экспертов, которые изучают возможные последствия обрушения строительных конструкций».
Проведена эвакуация людей из бизнес-центра. Перекрыт проход с Греческой площади на улицу Бунина.
Строители предпринимают меры для предотвращения обрушения других конструкций на стройплощадке.
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