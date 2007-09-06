У лохвицких прокуроров украли автомобиль
В Полтавской области неизвестные похитили служебный автомобиль ВАЗ-21101 прокуратуры Лохвицкого района.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Полтавского областного управления милиции Михаил ВЕРШНЯК.
По его словам, вчера, 5 сентября, в Лохвицком районе неизвестны лица незаконно завладели автомобилем ВАЗ 21101 с транзитными номерными знаками, который 4 сентября был приобретен для служебного использования прокуратурой Лохвицкого района. Об исчезновении автомобиля в милицию сообщил сам прокурор.
Проводятся мероприятия по установлению местонахождения автомобиля.
"Я направил туда начальника уголовного розыска и оперативно-следственную группу - машина до сих пор не найдена", - отметил М.ВЕРШНЯК.
Ведется следствие.