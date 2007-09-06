У лохвицких прокуроров украли автомобиль

В Полтавской области неизвестные похитили служебный автомобиль ВАЗ-21101 прокуратуры Лохвицкого района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Полтавского областного управления милиции Михаил ВЕРШНЯК.

По его словам, вчера, 5 сентября, в Лохвицком районе неизвестны лица незаконно завладели автомобилем ВАЗ 21101 с транзитными номерными знаками, который 4 сентября был приобретен для служебного использования прокуратурой Лохвицкого района. Об исчезновении автомобиля в милицию сообщил сам прокурор.

Проводятся мероприятия по установлению местонахождения автомобиля.

"Я направил туда начальника уголовного розыска и оперативно-следственную группу - машина до сих пор не найдена", - отметил М.ВЕРШНЯК.

Ведется следствие.