Рудьковский готовит пикетчикам из НУ-НС ”теплый прием”

Министерство транспорта и связи Украины осуществляет ряд мероприятий по подготовке к бессрочному пикетированию, организованному блоком «Наша Украина - Народная Самооборона». Об этом заявил сегодня министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ после заявления о соответствующем решении блока НУ-НС.

«Если они ожидают моей отставки, пикетирование затянется. А скоро на улице уже станет холодно», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МТСУ, для обеспечения основных потребностей демонстрантов Минтранссвязи, по поручению министра, будут созданы надлежащие условия для пребывания этих людей перед зданием ведомства. Так, министерство обеспечит их кофе, чаем и теплыми вещами, которые им смогут вскоре понадобиться, а также поставит лавки перед зданием.

Министр заметил, что размер компенсации, которую будут получать пикетчики, будет небольшим, потому они вряд ли смогут обеспечить себя горячим питанием. «Мы накормим их обедами», - подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В целом, комментируя пикетирование, Н.РУДЬКОВСКИЙ отметил, что не удивлен действиями блока «Наша Украина – Народная Самооборона»: “так называемый СНБО, в поддержку решения которого происходят пикетирования, фактически превратился в заседание руководителей штабов этого блока, поскольку ими являются главы областных государственных администраций, которые входят в состав Совета”, сообщает пресс-служба МТСУ.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в 9 часов утра блок «Наша Украина - Народная Самооборона» начинает бессрочное пикетирование Министерства транспорта и связи Украины (пр. Победы 14) и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций (ул. О. Гончара, 55).

Как сообщили в пресс-службе НУ-НС, пикетирование проводится в поддержку решения Совета национальной безопасности и обороны об отстранении от выполнения обязанностей министров Николая РУДЬКОВСКОГО и Нестора ШУФРИЧА и с требованием к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ немедленно выполнить решение СНБО и освободить названные лица с занимаемых должностей.