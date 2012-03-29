В Киеве из-за отравления угарным газом погибли трое людей

В двухэтажном частном гараже на улице Тепловозной погибли трое людей из-за отравления угарным газом, еще трое людей госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, отравления произошло из-за нарушения правил эксплуатации бензинового генератора. Гараж был построен самовольно. По предварительной информации, все пострадавшие приехали работать в Киев из Хмельницкой и Ривненской областей. По факту произошедшего правоохранительными органами ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter