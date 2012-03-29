В Киеве из-за отравления угарным газом погибли трое людей
16:21, 29 марта 2012Общество
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В двухэтажном частном гараже на улице Тепловозной погибли трое людей из-за отравления угарным газом, еще трое людей госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС, отравления произошло из-за нарушения правил эксплуатации бензинового генератора.
Гараж был построен самовольно. По предварительной информации, все пострадавшие приехали работать в Киев из Хмельницкой и Ривненской областей.
По факту произошедшего правоохранительными органами ведется следствие.
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