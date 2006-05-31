Железная дорога хочет принудительно кормить пассажиров за их деньги

Антимонопольный комитет Украины выступает против введения обязательного питания на железной дороге. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Как отмечается в сообщении, если железная дорога введет обязательное питание, включая его в стоимость билетов, Комитет будет считать такие действия злоупотреблением монопольным положением. В этом случае в отношении железнодорожного монополиста могут быть применены финансовые санкции – до 10% годового дохода предприятия.

Как отметил председатель Комитета Алексей КОСТУСЕВ, «если принудительным кормлением за десятки гривень «Укрзализныця» пытается обеспечить путешествующим комфорт, то сначала стоило бы спросить мнение самих пассажиров. Особенно тех, кто может позволить себе лишь плацкарт. Убежден, они желают, чтобы забота о них выражалась в приемлемой стоимости проезда, скорости движения, чистоте и удобстве вагонов и санузлов».

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор «Укрзализныци» Василий ГЛАДКИХ отмечал возможность того, что со временем в поездах введут питание (по аналогии питания в самолетах), которое будет включаться в цену билета.