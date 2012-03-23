Чтобы платить зарплату учителям и медикам, не нужно сокращать школы и больницы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заверил, что, несмотря на предстоящие парламентские выборы, задержек с зарплатами учителей и врачей не будет.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос УНИАН о том, есть ли сегодня гарантии в стране для обеспечения заработной платой учителей и медработников в четвертом квартале текущего года.

«Вы знаете, два года пугают этим. Сегодня даже на всех этих наших шоу… Вопрос конкретный. Мы где-то задержали что-то? Нет! – объяснил С.ТИГИПКО. - Доходы разные у областей. Есть области, которые глубоко дотационные, и все равно нигде учитель, врач, работник культуры, не получил задержки. Заявляю официально - никаких задолженностей по заработной плате ни в 2012-м, ни в 2013-м у нас не будет, ни в 2014-и, ни в 2015-м, и дальше у нас не будет».

Он подчеркнул, что своевременная выплата заработных плат учителям и медработникам не будет достигаться за счет сокращения количества школ и медучреждений.

«За счет сокращений каких-то этого делать не то, что… этого делать просто нельзя», - заключил вице-премьер-министр.