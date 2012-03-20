В этом году в Киеве реконструируют парк на Днепровской набережной и бульвар Давыдова в Днепровском районе. Такие мероприятия призваны улучшить благоустройство города и создать больше зон отдыха для киевлян. Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее распоряжение подписал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

Заказчиком реконструкции объектов определили Управление жилищно-коммунального хозяйства Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Управление должно обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, определить на конкурсных принципах генеральные проектную и подрядную организации для выполнения работ по реконструкции. Финансирование будет осуществляться в пределах показателей Программы социально-экономического развития города Киева на 2012 год.